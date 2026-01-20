Violence liée à la drogue : nouvelles arrestations dans le cadre de l’enquête sur un trafic de drogue au Peterbos

Parallèlement, en décembre, un homme de 35 ans, soupçonné d’être un associé du chef présumé de l’organisation criminelle, a été arrêté au Panama. Le chef, incarcéré depuis 2022, continuerait à diriger l’organisation depuis sa cellule.

Le parquet mène depuis longtemps une enquête judiciaire sur l’organisation criminelle qui opère depuis le Peterbos, à Anderlecht. L’enquête a permis d’identifier le patron de l’organisation, qui serait dirigée par Imad B., alias “Mara”. Condamné en décembre 2022 à une peine de huit ans de prison pour trafic de cocaïne et de cannabis, il aurait continué à diriger l’organisation, notamment grâce à l’utilisation d’un smartphone dans sa cellule.

“L’enquête a également révélé que cet homme aurait des associés au Panama”, a précisé le parquet, qui a exécuté une commission rogatoire au Panama en mars 2025. “Cette commission rogatoire a permis d’identifier trois associés présumés du dirigeant de cette organisation criminelle et a mené à de nouvelles perquisitions en Région bruxelloise en novembre.”

À la suite de ces perquisitions, six personnes ont été interpellées et quatre ont été placées sous mandat d’arrêt. “En parallèle, un homme de 35 ans, présumé associé visé par trois mandats d’arrêt internationaux, a été arrêté au Panama en décembre”, a ajouté le parquet.

À la mi-décembre, le journal La Dernière Heure avait révélé que deux Belges avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire, dont un à son retour du Panama. Ils étaient soupçonnés d’être les points de contact d’Imad B., pour qui ils auraient organisé l’achat et le transport de cocaïne vers l’Europe.

Le quartier Peterbos, à Anderlecht, est le théâtre depuis plusieurs années de trafic de drogue et de ses conséquences.

En décembre 2022, trente personnes avaient été condamnées à des peines allant de 225 heures de travail d’intérêt général à huit ans d’emprisonnement pour avoir diligenté un trafic depuis les immeubles du quartier.

Malgré ces condamnations, le trafic de drogue organisé a continué à sévir dans le quartier, et en juin 2024, dix-neuf suspects avaient été interpellés dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue. Les tensions entre groupes rivaux n’ont cessé de croître. En 2024 et 2025, le quartier a été régulièrement secoué par des fusillades et incidents de tir. En outre, une opération policière de grande ampleur avait eu lieu en juin 2025, résultant en 23 arrestations.

