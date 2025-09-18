Violence liée à la drogue : les Engagés proposent un arsenal de mesures renforcées

Création d’un fonds alimenté par l’argent des biens confisqués dans les dossiers liés au narcotrafic; accélération des procédures de saisie; régime carcéral de haute sécurité spécifique aux narcotrafiquants avec infrastructure adaptée; peines aggravées; sécurisation des ports avec l’armée et déploiement de chambres de traitement de la toxicomanie: telles sont les mesures proposées par Les Engagés dans une proposition de loi.

Déposée à la Chambre par le député et président de la commission Justice Ismaël Nuino, celle-ci prévoit encore des peines aggravées lorsqu’il y a utilisation d’un mineur comme guetteur ou comme mule et en cas d’usage d’armes dans les lieux publics. Aux yeux de celui-ci, le recours à l’armée ne doit pas exonérer de l’obligation de remplir les cadres policiers.

► Lire aussi | notre dossier sur les violences liées à la drogue à Bruxelles

“Armes, drogue, règlements de comptes: ces scènes se produisent dans les rues de Bruxelles presque quotidiennement… Chaque année, des dizaines de tonnes de cocaïne transitent par la Belgique, principalement via le port d’Anvers. La valeur de ce trafic est estimée à environ 50 milliards d’euros par an, l’équivalent du budget annuel de l’insécurité en Belgique, et une masse financière qui sert à payer des fusils-mitrailleurs, à recruter des personnes mineures, à financer des fusillades dans des lieux publics, à corrompre des douaniers, des fonctionnaires…”, a justifié l’élu des Engagés devant un conteneur rempli de faux billets posé devant le Palais de Justice à Bruxelles.

Les propositions avancées sont déployées dans un texte en six axes, ouvert aux autres formations politiques.

► Lire aussi | Tribunaux saturés, assises sous pression : les défis de la rentrée judiciaire

Selon Ismaël Nuino, “les peines actuelles pour les chefs de réseaux ne sont pas assez dissuasives, face à des revenus de plusieurs millions d’euros; les régimes carcéraux permettent à certains trafiquants de diriger leur réseau depuis leur cellule; les outils de saisie et de confiscation des avoirs sont souvent trop complexes, et interviennent après coup; les ports restent insuffisamment sécurisés”.

Belga