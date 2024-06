Ville de Bruxelles : une famille intoxiquée au CO après avoir laissé les braises d’un barbecue couver toute la nuit

Un couple et ses quatre enfants ont été hospitalisés mercredi matin en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à Bruxelles, ont indiqué les pompiers de la capitale. Leurs jours ne sont pas en danger.

Mardi soir, la famille avait fait un barbecue dans le logement et les braises ont couvé toute la nuit, libérant du CO. Les secours ont été appelés mercredi vers 08h00 rue d’Ophem, les six membres de la famille présentant les symptômes d’une intoxication.

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, les pompiers formulent plusieurs recommandations : faire placer son chauffe-eau par un technicien professionnel ; procéder chaque année à l’entretien et aux contrôles obligatoires de l’appareil ; faire inspecter l’évacuation des gaz de combustion et veiller à ventiler naturellement la pièce ; placer des appareils de mesure de CO homologués et, enfin, appeler les secours au 112 en cas de symptômes (nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine). En attendant leur arrivée, ouvrez les fenêtres pour aérer et, si possible, évacuez les personnes présentes.

Les barbecues ou tout autre brasero doivent être en outre utilisés exclusivement à l’extérieur, pour des raisons de sécurité.

Belga – Photo : Belga