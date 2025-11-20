VIH en Belgique : les diagnostics augmentent chez les hommes belges, surtout à Bruxelles

Chez ces derniers, les diagnostics ont augmenté de 33 %, tandis que chez les hommes ayant des rapports avec des hommes (HSH), la hausse atteint 15 % pour les HSH belges, selon Sciensano.

En 2024, 662 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués en Belgique. Si le nombre global reste stable, une hausse inquiétante est observée chez les hommes belges, qu’ils aient des relations avec d’autres hommes ou soient hétérosexuels.

La Région de Bruxelles-Capitale reste particulièrement touchée, avec un taux de diagnostics presque trois fois supérieur à la moyenne nationale. L’épidémie touche principalement les HSH belges ainsi que les hommes et femmes hétérosexuels d’Afrique subsaharienne.

Pour freiner l’épidémie, les autorités sanitaires plaident pour un renforcement de la prévention combinée, incluant l’usage du préservatif, le dépistage régulier, la PrEP, et une communication ciblée pour combattre les idées reçues et la stigmatisation. La Plateforme Prévention Sida lance à cette occasion la campagne “Téléchargez les faits. Effacez les préjugés”, visant à mettre à jour les connaissances de toutes les générations sur le VIH.

