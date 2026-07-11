Vignette routière: le ministre bruxellois De Smedt dénonce une “communication prématurée”

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Dirk De Smedt (Anders), fustige la “communication prématurée” des Régions flamande et wallonne concernant la vignette routière. Selon M. De Smedt, la Région bruxelloise soutient également l’accord sur la vignette, mais celui-ci a été communiqué vendredi/hier “à la hâte”.

La Flandre et la Wallonie ont présenté vendredi conjointement l’accord sur l’introduction d’une vignette routière à partir de mai 2027. La vignette s’appliquera dans les trois régions, mais la Région bruxelloise était vendredi la grande absente lors de la présentation de l’accord.

Le ministre bruxellois De Smedt parle d’une “annonce prématurée”. Selon le ministre d’Anders, Bruxelles soutient bel et bien l’accord de principe et “compensera intégralement” le coût de la vignette pour les Bruxellois dans le cadre d’une “réforme plus large”.

M. De Smedt confirme par ailleurs que la partie flamande a insisté pour que soit écartée l’éventuelle mise en place d’un péage urbain à Bruxelles. Selon lui, le gouvernement bruxellois s’est engagé à ne pas instaurer ce péage urbain au cours de l’actuelle législature. Mais il n’y a aucune garantie pour la suite, ce qui, selon M. De Smedt, figure également dans les accords entre les régions.

Belga