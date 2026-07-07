Vibrations des métros : les rames problématiques seront remplacées d’ici octobre

Depuis plusieurs années, des riverains se plaignent de nuisances sonores et vibratoires causées par le passage des métros des lignes 1 et 5 à Bruxelles, notamment dans les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek.

Un accord est intervenu hier avec la STIB afin de limiter, jusqu’à la fin septembre, la circulation des rames les plus bruyantes sur les ligne 1 et 5. Cette période doit ainsi permettre d’équiper les rames problématiques de nouvelles roues moins bruyantes.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Frédéric De Henau, Corinne De Beul.