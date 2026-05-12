Vias demande l’acquisition de tests salivaires pour détecter la kétamine au volant

L’institut de sécurité routière Vias appelle les autorités à acquérir rapidement des tests salivaires capables de détecter la kétamine, alors que le Parlement doit voter mardi un amendement législatif faisant de la consommation de cette substance un délit routier.

Cette modification du code de la route vise à inscrire la kétamine sur la liste des drogues interdites au volant. Cette substance est déjà retrouvée dans 6% des échantillons de drogues analysés en laboratoire. Elle offrira ainsi une base légale claire pour sanctionner les conducteurs ayant consommé cette substance.

Vias souligne toutefois que les tests salivaires actuellement utilisés en Belgique ne permettent pas de détecter la kétamine. Seules des analyses en laboratoire permettent aujourd’hui d’en établir la présence.

Jusqu’à présent, les services de police devaient principalement se baser sur des signes extérieurs ou sur la notion d’état d’ivresse afin de retirer le permis de conduire des personnes concernées.

Des dispositifs validés existent néanmoins déjà à l’international. Leur acquisition permettrait, selon l’institut, à la police de contrôler plus efficacement les conducteurs et d’appliquer concrètement la nouvelle législation sur le terrain.

“Les services du NICC et du SPF Justice peuvent désormais poursuivre le travail afin de définir les spécifications des tests salivaires nécessaires et permettre ensuite l’ouverture du marché public pour leur acquisition, afin que les services de police puissent les utiliser sur le terrain”, a réagi le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés).

La kétamine est un médicament utilisé pour le soulagement de la douleur lors d’interventions médicales. Elle a toutefois gagné en popularité en tant que drogue ces dernières années. Même à des doses modérées, son impact sur la capacité de conduite est considérable. Les personnes sous l’influence de la kétamine présentent des signes extérieurs similaires à ceux d’une personne ivre.

Belga