Vers une simplification des administrations bruxelloises ?

Un casse tête, c’est comme ça que l’administration bruxelloise est parfois vue. Pire, la structures des services régionaux bruxellois semble s’être complexifiée avec les années même si la volonté de rationaliser la fonction publique figurait dans l’accord de majorité de 2019 du gouvernement Vervoort. Et selon l’Echo, cela ne va pas en s’arrangeant.

Cette complexité, on la doit au nombre d’administrations, services, cabinets, et autres organes qui dépendent d’une manière ou d’une autre de la Région bruxelloise. En 2019, le gouvernement Vervoort avait déclaré souhaiter une rationnalisation, moins de complexité. Et cela un an après le rapport 2018 du Centre d’études et de recherches en administration publique de l’ULB, qui pointait largement un besoin de simplification.

Reste que six ans après ce rapport, cinq ans après le dernier accord de majorité, aucune fusion d’institution bruxelloise n’est prévue prochainement. Seule la création de clusters thématiques a été décidée en octobre 2022 pour améliorer la coordination entre les entités et plancher justement sur la simplification des structures.

Mouvements futurs ?

L’institut Guberna, qui a remporté le marché public pour revoir la gouvernance, a envoyé une note au gouvernement, dans laquelle il précise ces futurs clusters. Il y en aurait six, autour des affaires intérieures, l’environnement et l’énergie, la mobilité, le développement territorial et le logement, l’économie et l’emploi, et le social-santé. Bref des thématiques qui se rapprochent fort de la division des compétences que l’on retrouve au sein du gouvernement.

À ces six clusters thématiques s’ajouteraient aussi cinq clusters transversaux, autour de la fonction publique, du budget et de la fiscalité, de l’IT, de la régie foncière et des achats et de la coordination des plans gouvernementaux et des relations extérieures. Et au sommet de cette pyramide, on retrouverait un grand conseil administratif pour chapeauter le tout.

Mise en pratique compliquée

Selon l’Echo, si ce plan est mis en place, cela se traduirait inévitablement par des fusions, des incorporations, etc. Par exemple, la création d’un organe de gestion unique pour l’ensemble des services du gouvernement qui regrouperait Service publique régional de Bruxelles, Bruxelles Fiscalité, Urban Brussels, Talent et d’autres organismes. Mais évidemment, seul l’avenir nous dira à quoi ressemblera le paysage bruxellois dans le futur, d’autant que c’est un chantier gigantesque, que les élections régionales sont déjà le 9 juin et, qu’inévitablement, certaines décisions échoueront donc au futur exécutif.

