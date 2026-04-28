Vers la gratuité des vélos dans les trains? Une résolution a été approuvée en commission Mobilité de la Chambre

Un supplément de 3 euros est actuellement demandé pour monter à bord d’un train avec son vélo : cela pourrait changer à l’avenir.

La commission Mobilité de la Chambre a approuvé à l’unanimité mardi (sauf l’abstention du Vlaams Belang) une résolution du parti socialiste flamand, Vooruit, suggérant de rendre gratuit le transport d’un vélo à bord d’un train. Le même texte demande au gouvernement fédéral, où Vooruit est lui-même représenté, de travailler à l’élaboration d’un ticket combiné valable pour tous les transports en commun.

Actuellement, il faut payer un supplément vélo de 3 euros pour monter à bord d’un train (5 euros en heure de pointe en semaine) avec sa bicyclette. En 2024, 485.000 voyageurs ont acheté un tel ticket vélo, selon des chiffres de la SNCB, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Selon l’élu Vooruit Oskar Seuntjens, davantage de personnes seraient prêtes à combiner train et vélo si les circonstances étaient revues, avec suffisamment de places de parking sécurisées aux gares, l’abandon du supplément et davantage d’espace vélo à bord des trains. Il propose aussi des points de réparation dans les gares, et un ticket combiné train-tram-bus.

Le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman souligne que le prix des tickets vélo a baissé en octobre pour les heures creuses et que les vélos pliants sont déjà autorisés gratuitement. “Il faut tenir compte du risque de forte affluence dans les trains. Par ailleurs, les associations cyclistes nous indiquent qu’elles ne souhaitent pas cette mesure”, précise-t-il. Le porte-parole ajoute que le nombre de vélos en libre-service disponibles dans les gares est en constante augmentation.

Belga – Photo : Belga Image