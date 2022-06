Vente de cannabis sur Snapchat : les autoproclamés “n°1 des vendeurs de haschisch sur Bruxelles” interpellés

Sur leurs comptes Snapchat, ils proposaient différentes variétés d’herbes et de résine de cannabis en promettant une livraison à domicile.

Six membres d’un réseau de vente de stupéfiants organisé sur les réseaux sociaux ont été interpellés suite à plusieurs mois d’enquête, annonce la zone de police de Bruxelles-Ouest dans un communiqué. Les enquêteurs ont découvert en janvier 2022 plusieurs comptes Snapchat qui partageaient des vidéos et photos proposant des stupéfiants. Les auteurs disaient être les n°1 des vendeurs de haschisch sur Bruxelles et promettaient une livraison à domicile par trottinette, vélo, voiture voire Heetch (service de transport via une appli).

Arrêté en pleine transaction

Sept perquisitions ont été effectuées sur les cinq communes de la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe). Six suspects ont été identifiés et interpellés. Parmi ceux-ci, les deux suspects principaux sont des frères âgés de 19 et 20 ans qui géraient les commandes et la publicité. Ils ont été interpellés à leur domicile en plein préparatif de commandes, précise la zone de police Bruxelles-Ouest. Quatre livreurs ont également été interpellés, l’un d’eux a même été arrêté en pleine transaction.

La police a pu saisir 3,047 kg d’herbe, 174g de résine de cannabis, près de 8000 euros en liquide, une moto et un scooter.

Le dossier est à l’instruction et quatre suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt tandis que deux autres – en aveux – ont été libérés sous conditions.

