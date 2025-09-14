Vaste opération policière sur la place Liedts: 103 pacsons de cocaïne saisis

Une vaste opération policière sur la place Liedts à Schaerbeek a permis la saisie de cocaïne et l’arrestation de six personnes sans incident.

Cent-trois pacsons de cocaïne, 18 paquets de cigarettes électroniques et 42 procès-verbaux : tel est le bilan d’une vaste opération de sécurisation menée samedi soir sur la place Liedts à Schaerbeek, a indiqué dimanche la police de la zone Bruxelles-Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode).

Cinq personnes ont été arrêtées judiciairement et une administrativement. Au total, 73 individus et cinq commerces ont été contrôlés, tandis que 14 perceptions immédiates ont été dressées pour possession de stupéfiants.

Près de soixante policiers avaient été mobilisés pour cette action organisée avec le parquet de Bruxelles. L’opération visait à lutter contre la vente et la consommation de stupéfiants, mais aussi à renforcer le sentiment de sécurité des riverains, commerçants et usagers réguliers. Les contrôles se sont déroulés sans incident, selon la police.

Identifiée comme “hotspot” dans le cadre du Plan d’action régional de lutte contre les stupéfiants, la place Liedts fait l’objet d’une approche globale mêlant prévention et répression.

Belga – Photo : Zone de police PolBruNo