Portes ouvertes à la zone de police Midi: les fusillades effraient-elles les potentielles recrues?

Plusieurs zones de police ouvrent leurs portes au public ce week-end. Faire découvrir la diversité du métier de policier et susciter des vocations fait partie des objectifs.

Démonstrations à moto, avec des chiens d’attaque ou encore un stand de tir : pour ses journées portes ouvertes, la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) fait vivre au public le quotidien de ses agents.

Rémi tire sur une cible pour la première fois aujourd’hui. Il vient de faire carton plein. Par la suite, il se verrait bien intégrer la zone. “Il y a du mouvement. Avec les stades de foot, il y a beaucoup de matchs à surveiller“, se réjouit-il. Les fusillades à Bruxelles ne lui font pas peur: “On sera formés à l’académie pour savoir gérer“.

Au test physique, nous rencontrons Marvin. Lui, a entamé une reconversion professionnelle vers la police. Quand nous lui parlons des fusillades, il admet sentir parfois une certaine peur. Mais il estime que le sang neuf est plus nécessaire que jamais pour l’instant. “Les gens ont besoin d’être rassurés, que ce soient les habitants ou les touristes. C’est bien que la police soit là pour créer de la sécurité et être au service du citoyen. C’est vraiment important qu’il y ai beaucoup plus de policiers sur le terrain“, estime-t-il.

La zone Midi a du succès chez les nouvelles recrues. D’après le chef de corps, Jurgen De Lansheer, ce n’est pas spécialement lié à l’actualité. “Je ne pense pas que c’est à cause des fusillades. Ils savent simplement que pour démarrer sa carrière à la police, c’est bien de commencer dans une grande zone bruxelloise. La zone Midi a tout. On a nos équipes de foot, on a la gare du Midi, des quartiers où ça bouge. Tout ce travail fait que commencer sa carrière à la zone Midi, c’est un bon début“.

Beaucoup de policiers commencent à Bruxelles pour ensuite aller en province, là où il y a moins d’action et où leur expérience est la bienvenue.

■ Reportage de Simon Breem et Loïc Bourlard