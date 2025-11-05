Opération antidrogue à Ixelles : 25 perquisitions, 13 suspects placés sous mandat d’arrêt

Vingt-cinq perquisitions ont été menées lundi matin à différents endroits du pays dans le cadre d’une vaste enquête sur le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Treize personnes ont été placées sous mandat d’arrêt.

L’opération, coordonnée par la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, visait notamment le quartier Matonge, considéré depuis plusieurs années comme un point névralgique du trafic de drogue dans la capitale. “Ce phénomène entraîne de nombreuses nuisances pour les habitants“, souligne le ministère public.

Depuis le début de l’année, 122 opérations ciblant le deal de rue ont été menées, entraînant 97 interpellations, dont 45 incarcérations. Les autorités ont saisi 17 kilos de marijuana, un kilo de cocaïne, 500 grammes d’héroïne, cinq armes à feu et 77.401 euros en liquide. Quinze établissements ont aussi été fermés judiciairement.

Afin de s’attaquer durablement aux structures criminelles, le parquet a requis un juge d’instruction et lancé une opération de plus grande ampleur. Les perquisitions de lundi ont mobilisé plusieurs zones de police ainsi que la police fédérale.

Les 13 suspects présentés devant le juge d’instruction ont été inculpés pour vente et détention de stupéfiants en association, ainsi que pour blanchiment d’argent. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi des quantités supplémentaires de drogue (marijuana et cocaïne), de l’argent, du matériel lié au trafic, des objets de luxe et du matériel électronique.

L’enquête se poursuit sous la direction du juge d’instruction, en parallèle des actions de terrain menées par la police locale pour, selon le parquet, “ne laisser aucun répit à la criminalité”.