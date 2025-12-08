Vaste opération policière à Bruxelles: huit arrestations judiciaires et trois établissements placés sous scellés judiciaires

Une vaste opération policière menée vendredi à Bruxelles a abouti à plusieurs arrestations, des fermetures d’établissements horeca et diverses saisies, dans le cadre d’une action coordonnée contre la criminalité organisée.

Huit arrestations judiciaires, onze arrestations administratives pour séjour illégal et trois établissements horeca mis sous scellés judiciaires: telle est l’issue d’une vaste action policière intégrée (FIPA – Full Integrated Police Action) menée vendredi dans la Région de Bruxelles-Capitale, a communiqué lundi la police fédérale. L’opération, axée sur la lutte contre la criminalité organisée – notamment les trafics de drogues et d’armes – a également permis la localisation d’un mineur disparu.

L’action a été coordonnée par la Direction de coordination et d’appui de la police fédérale à Bruxelles. Les six zones locales (Bruxelles-Capitale/Ixelles, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Ouest, Marlow, Montgomery et Midi) ont procédé à des contrôles ciblant des “hotspots” identifiés, avec l’appui de la police fédérale. Selon les autorités, l’objectif consistait à renforcer la présence visible des policiers et à combattre diverses formes de criminalité.

► Lire aussi | Des coups de feu signalés dimanche soir à Schaerbeek, pas de blessé

Par cette opération, les zones locales et la police fédérale disent réaffirmer “leur volonté commune d’assurer la sécurité de tous les citoyens” via des actions “concrètes, visibles et structurées“. Des opérations FIPA parallèles ont aussi été menées dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde et dans le Brabant wallon, chacun avec ses priorités propres. La présence policière accrue n’était donc pas limitée à Bruxelles, précise encore la police.

Au total, 315 personnes, 217 véhicules et quatre établissements horeca ont été contrôlés. Neuf procès-verbaux ont été rédigés pour infractions liées aux stupéfiants et plusieurs saisies ont été effectuées, notamment 41 pilules d’ecstasy, 7,38 grammes de méthamphétamine et plus de 400 grammes de cannabis. Un procès-verbal pour détention illégale d’arme a également été dressé.

En matière routière, 78 perceptions immédiates, 18 procès-verbaux et 33 PV SAC ont été établis, notamment pour conduites sous l’influence de drogues ou d’alcool. Quatorze trottinettes, six fatbikes et un véhicule ont été saisis.

Belga – Photo : Belga Image