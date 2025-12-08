Passer la navigation
Des coups de feu signalés dimanche soir à Schaerbeek, pas de blessé

Des coups de feu auraient été entendus dimanche soir au croisement de la rue Emmanuel Hiel et de la rue de Robiano, à Schaerbeek, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode). Les faits se sont produits vers 22h00 et ont mobilisé des équipes d’intervention.

Selon les premières constatations, un pistolet d’alarme aurait été utilisé. Aucun blessé n’est à déplorer, précise la police. Les policiers ont effectué des vérifications sur place et recueilli les témoignages disponibles.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. Les enquêteurs analysent les éléments récoltés et doivent encore établir les motivations et le déroulé des faits.
Aucun autre détail n’a été communiqué à ce stade concernant l’auteur ou les éventuelles suites judiciaires du dossier. La zone de police confirme toutefois que ses services restent mobilisés pour faire toute la lumière sur l’affaire.

