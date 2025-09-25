Valérie Glatigny réfute vouloir purger de l’enseignement qualifiant des élèves majeurs

Valérie Glatigny (MR) a rejeté jeudi les accusations formulées la veille par l’association Infor Jeunes Laeken selon laquelle la ministre de l’Éducation chercherait sciemment à exclure des élèves majeurs de l’enseignement secondaire qualifiant.

En matière d’inscription des élèves majeurs, le cabinet de la ministre précise jeudi dans un communiqué que les nouvelles règles visent uniquement à encadrer les (ré)inscriptions d’élèves majeurs en 3e et 4e années, et non à restreindre l’accès aux 5e et 6e années.

Concernant justement l’accès à ces deux dernières années du qualifiant, le cabinet ajoute que le continuum pédagogique décidé entre la 5e et la 6e année garantit qu’un élève engagé en 5e accède à la 6e année. “Aucune disposition ne prévoit une orientation forcée vers l’enseignement pour adultes. Une école avait interprété de manière erronée la réforme en orientant ses élèves à tort, l’erreur a été corrigée par l’administration depuis lors”, assure la ministre. “Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait Infor Jeunes Laeken que la réforme aurait pour conséquence +de purger de l’enseignement de nombreux élèves majeurs+. Les règles en vigueur assurent leur droit à poursuivre leurs études. De plus, dans le cas d’une transition vers l’enseignement pour adultes, un accompagnement est prévu”, conclut le communiqué.

