Valentine Delwart sur l’augmentation des impôts à Uccle : “Il y a des incertitudes liées aux autres niveaux de pouvoir”

Valentine Delwart (MR), échevine des Finances, de l’Economie et du Commerce à Uccle, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

En tant qu’échevine des Finances pour la commune d’Uccle, Valentine Delwart confirme qu’il n’y avait pas d’autres options que d’augmenter les impôts en 2026. “Il n’y a pas d’augmentation aujourd’hui, puisqu’on vient de voter le budget 2025 sans augmenter l’impôt. Mais on est aussi confronté à une réalité qui est celle de la majorité des communes du pays, et en particulier à Bruxelles. Il y a pas mal d’incertitudes liées aux autres niveaux de pouvoir, que ça soit la Région bruxelloise, son gouvernement ou des décisions au niveau fédéral qui risquent de nous impacter. Et donc, quand on présente un plan triennal, on doit le présenter en équilibre, et si toutes ces choses se passent, malheureusement, on ne peut pas s’en sortir sans augmentation d’impôts“, explique-t-elle. Selon l’échevine, la commune a surtout joué la carte de la transparence. “Il est important d’expliquer aux Ucclois dans quelle situation on se trouve.”

Il s’agit là d’une augmentation des centimes additionnels sur le précompte immobilier, elle concerne donc les propriétaires. Suivant les biens, il s’agira d’une hausse de quelques dizaines d’euros pour une habitation moyenne, une centaine pour les habitations plus grandes. “C’est assez complexe à calculer. Mais on peut considérer que cela avoisine les 7-8% d’augmentation“. Cela devrait rapporter à la commune près de 10 millions d’euros de recettes supplémentaires.

Valentine Delwart confirme également que la raison de cette augmentation sont les difficultés du CPAS : “Uccle est parfois victime de son image, un peu caricaturale, d’une commune riche. Mais on a quand même un CPAS qui est assez important. Nous avons notamment deux maisons de repos. Et tout ça, malheureusement, a un impact direct sur les comptes communaux. La situation actuelle est déjà complexe, et on sait qu’à terme, des décisions venant d’autres niveaux de pouvoir risquent d’impacter également le résultat…” Elle fait référence à la limitation des allocations de chômage dans le temps, mesure du gouvernement Arizona, dont fait partie le MR. Elle précise : “Je suis tout à fait d’accord avec la mesure. Je la comprends. Mais on sait bien que sur toutes ces personnes qui n’auront plus droit au chômage, beaucoup se tourneront vers le CPAS. Ces derniers devront encore mieux s’équiper pour faire de la réinsertion professionnelle. Mais si on voit arriver des centaines de personnes supplémentaires, il va falloir engager des gens.”

