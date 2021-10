Vaccination obligatoire des soignants : des positions divisées, entre patronat et syndicats

Faut-il obliger le personnel soignant à se vacciner contre la Covid-19 ? La question est sensible, et la pression sur les soignants est de plus en plus forte, avec notamment un avis divisé du Conseil national du Travail.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), avait annoncé consulter différents organes pour avis, quant à l’obligation vaccinale pour les soignants, après un feu vert donné lors du comité de concertation du 20 août. De nouvelles recommandations viennent désormais s’ajouter à celles déjà formulées : vendredi, c’est le Conseil national du Travail (qui rassemble syndicats et patronat) qui a communiqué son avis, loin d’être unanime, au ministre.

Ainsi, le patronat est en faveur de l’obligation vaccinale pour les soignants, assortie de mesures importantes, tandis que les syndicats y sont opposés, plus ou moins fortement.

Pour le patronat, aller jusqu’aux ruptures de contrats

Que proposent les employeurs ? Selon le contenu de l’avis, que plusieurs de nous confrères se sont procurés, le patronat recommande que, dès l’obligation vaccinale actée, une période de transition deux à trois mois soit lancée, afin de sensibiliser plus encore ceux qui n’auront pas été vaccinés. Ils pourront encore travailler, mais en se faisant tester. Ensuite, passé ce délai, ceux qui refuseront toujours le vaccin pourraient être suspendus sans rémunération ni salaire, pour une période jusqu’à six mois. Enfin, au bout de ce terme, une rupture de contrat pourrait intervenir.

Cet avis est partagé par les quatre fédérations patronales (GIBBIS, Santhea, Unessa et Zorgnet-Icuro), et également par les hôpitaux, notamment, qui en font partie. “Nous soutenons la vaccination obligatoire des soignants et du personnel en contact avec les patients, car après 8-9 mois de sensibilisation, il y a encore du personnel qui n’est pas vacciné“, nous indique Christophe Happe, directeur général d’UNESSA, “c’est inadmissible, de pouvoir transmettre le virus à des patients dans l’exercice de sa fonction ! D’autant que des études ont démontré l’efficacité du vaccin !“.

Contactée par nos soins, la CEO de la Clinique Saint-Jean, Vic De Corte, explique que “c’est une proposition qui est en lien avec ce qu’on avait demandé. Dans ce sens, on est vraiment content de voir que maintenant on va faire la proposition d’obliger la vaccination pour tout le monde. Dans un premier temps, ce qui est important, c’est qu’il s’agit bien d’une obligation pour tout qui travaille dans un environnement de soins, et que cela compte pour tout type d’environnement de soins, donc pas seulement les hôpitaux (mais aussi les maisons de repos et les soins à domicile“.

“Maintenant, la proposition qui est sur la table de faire en différentes étapes, c’est aussi une chose à laquelle je m’accorde bien : dans un premier temps, s’assurer que l’obligation est faite, puis laisser une période d’adaptation. Et aussi dans l’application des conséquences, que cela se fait en différentes étapes“, ajoute Vic De Corte.

Interview de Vic De Corte, CEO de la Clinique Saint-Jean