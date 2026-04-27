Vacances de printemps : tous les chantiers qui débutent cette semaine

Bruxelles profite du début des vacances de printemps (coté francophone) pour lancer une série de chantiers dans la capitale. En voici un récapitulatif :

Anderlecht

Du 27/04/26 au 10/05/26 : Vivaqua entame des travaux sur les conduites d’eau à la place Bara au croisement de l’avenue Clemenceau. Pendant la durée du chantier, les bandes de circulation sont rétrécies.

Auderghem

Du 29/04/26 au 06/05/26 : Orange travaillera sur des câbles de télécommunication sur la chaussée de Tervueren au croisement de la rue du Villageois. Une bande de circulation sera fermée pendant cette période.

Du 30/04/26 au 15/05/26 : Vivaqua fera des travaux d’égouttage sur la chaussée de Wavre au croisement du boulevard du Souverain. Une bande de circulation sera fermée pendant cette période.

Berchem-Saint-Agathe

Du 27/04/26 au 08/05/26 : Digi travaille sur des câbles de télécommunication. Les bandes de circulations sur l’Avenue Josse Goffin (en direction de la Basilique) seront rétrécies pendant la durée du chantier.

Bruxelles-Ville

Du 30/04/26 au 17/05/26 : Proximus effectuera des travaux sur le boulevard Poincarré au croisement du boulevard Jamar. Les bandes de circulation seront rétrécies en direction de la gare du Midi.

Du 27/04/26 au 24/07/26 : Sibelga effectue des travaux sur le boulevard Poincaré à l’intersection avec la rue d’Anderlecht. Les bandes de circulation seront rétrécies en direction de porte de Ninove.

Du 04/05/26 au 08/05/26 : Bruxelles Mobilité fera des travaux sur les pistes cyclables situées rue de la Loi au niveau du croisement avec le boulevard Charlemagne. En conséquence, une bande de circulation sera fermée en direction du centre.

Du 28/04/26 au 05/05/26 : Vivaqua lance un chantier Avenue de la Reine (Direction Laeken) au croisement de la chaussée d’Anvers. La circulation se fera via les voies de tram.

Du 27/04/26 au 08/05/26 : un chantier d’Elia sur la chaussée de Haecht (N21) au croisement de la rue Harenheyde provoquera la fermeture d’une bande de circulation.

Du 27/04/26 au 11/05/26 : en dehors des heures de pointe, une bande de circulation sera fermée sur la chaussée Romaine entre l’avenue de Madrid et l’avenue de Meysse par un chantier Sibelga.

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Forest

Du 27/04/2026 au 24/05/2026 : la rue Caporal Trésignies sera fermée au niveau de la zone de travaux. Pour la circulation locale, une circulation dans les deux sens sera temporairement mise en place. La commune prévoit une zone pour pouvoir faire demi-tour. Pour cela, une interdiction de stationnement sera appliquée dans les 20 derniers mètres de la rue. Les habitants peuvent accéder à leur rue par la chaussée de Neerstalle. Pendant la durée des travaux, il sera permis de passer devant le supermarché Aldi pour aller vers la rue Caporal Trésignies.

Haeren

Du 27/04/26 au 08/05/26 : un chantier Elia sur la chaussée de Haecht au croisement de la rue Harenheyde entraine la fermeture d’une bande de circulation.

Jette

Du 27/04/26 au 08/05/26 : les bandes de circulation seront rétrécies Avenue Charles Woeste dans les deux sens par un chantier de télécommunications.

Du 28/04/26 au 13/05/26 : des travaux Sibelga sur l‘avenue Broustin à hauteur de l’avenue de la Constitution provoqueront le rétrécissement des bandes de circulation en direction de la Basilique.

Saint-Gilles

Du 27/04/26 au 11/05/26 : Proximus effectue des travaux de maintenance à l‘intersection du boulevard Jamar avec la place Bara. Les bandes de circulation seront rétrécies.

Saint-Josse-ten-Noode

Du 30/04/26 au 04/04/26 : un chantier télécommunication chaussée de Louvain et rue Scailquin au croisement de la rue Léopold Lenders provoquera le rétrécissement des bandes de circulation.

Schaarbeek

27 + 28/04/26 : une portion de la chaussée de Haecht sera rétrécie en raison de travaux effectués par Digi à l’intersection avec la rue Vandeweyer.

Du 27/04/26 au 29/04/26 : des travaux sur les lignes de télécommunications de Digi débutent également lundi dans la rue du Noyer au croisement de la place Jamblinne De Meux. Les bandes de circulation seront réduites.

Uccle

Du 27/04/29 au 10/05/26 : des travaux Avenue Winston Churchill entre la rue Dodonée et le rond-point Churchill entrainent le rétrécissement de la bande de circulation en direction de Vanderkindere.

Du 27/04/26 au 08/05/26 : la Stib effectue des travaux sur la chaussée de Waterloo au croisement de l’avenue Winston Churchill. Le carrefour est fermé à la circulation.

Du 27/04/26 au 08/05/26 : le pont de la rue de Verrewinkel est fermé pendant la durée d’un chantier infrabel

Woluwe-Saint-Lambert

Du 27/04/26 au 04/05/26 : Proximus effectue des travaux sur l’avenue Marcel Thiry, à l’intersection avec la rue d’Aragon. La circulation en direction du boulevard de la Woluwe sera déviée sur des voies rétrécies.

Du 27/04/26 au 01/05/26 : une bande de circulation de la chaussée de Louvain est fermée près du croisement avec l’avenue du Gibet, en raison de travaux menés par Sibelga.

Du 27/04/26 au 04/05/26 : l’avenue Jacques Brel comptera également une voie de moins.

Woluwe-Saint-Pierre

Du 28/04/26 au 05/05/26 : un chantier d’egouttage Avenue Alfred Madoux au croisement de l’avenue du Hockey entraine la fermeture de la latérale et la déviation via la voie principale.

2 + 3/05/26 : la route sera asphaltée sur l’Avenue de Tervueren entre le n°182 et le n°226A direction Souverain. Cette portion sera fermée à la circulation et le stationnement ne sera pas possible.

BX1