La rue du Mystère à Forest, la rue la “plus pentue de Bruxelles”, devient en partie piétonne

Un tronçon de la rue du Mystère à Forest sera transformé en zone piétonne pour “améliorer durablement la sécurité”.

Connue comme étant la rue la “plus pentue de Bruxelles”, la rue du Mystère à Forest devient en partie piétonne. “Pour la remonter, les voitures prennent de l’élan et montent à vitesse plus élevée. Et en bas, au carrefour avec la chaussée de Bruxelles, la rue des Alliés et l’avenue des Tropiques, tout se rejoint : les circulations se mêlent et les situations deviennent vite tendues”, explique la commune.

La rue du Mystère était déjà devenue une rue scolaire en 2019 mais certains automobilistes contournent les barrières, parfois en forçant le passage, ce qui crée des tensions et des situations à risque. “Les automobilistes continuaient d’emprunter cette rue, souvent à contresens, et de plus, un carrefour accidentogène se trouve en contrebas. Par conséquent, enfants, piétons et voitures continuaient de se croiser de manière dangereuse“, explique Flo Flamme (Groen), échevine de la mobilité à Forest, à Bruzz.

Le premier tronçon de la rue – qui accueille deux écoles, un mouvement de jeunesse et une seule habitation – entre la chaussée de Bruxelles et la rue de Bourgogne, va être transformé en rue piétonne. Les cyclistes seront autorisés dans les deux sens, et une mise en sens unique (limité) de la rue des Alliés entre la rue du Mystère et l’avenue des Tropiques (sens de circulation automobile : de la chaussée de Bruxelles vers la rue des Alliés) sera instaurée.

Les travaux doivent débuter cette semaine.