Ixelles : incendie dans un snack de l’avenue de la Couronne

Aujourd’hui en début d’après-midi, les Pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Bruxelles Capitale/Ixelles sont intervenus pour un incendie dans un snack situé avenue de la Couronne à Ixelles.

L’incendie s’est déclaré dans le Snack Top’s située au 558 de l’avenue de la Couronne à Ixelles. Le bâtiment comprend un commerce au rez-de-chaussée ainsi que deux étages d’appartements. À leur arrivée, les secours ont constaté un important dégagement de fumée. Aucun habitant ne se trouvait dans l’immeuble et les clients du snack avaient déjà quitté les lieux par leurs propres moyens.

L’incendie concernait la zone de cuisson, la hotte ainsi que le conduit d’évacuation, avec une propagation vers l’arrière du bâtiment où des flammes étaient également visibles. Le feu s’est propagé via le conduit jusqu’à la toiture plate située à l’arrière du dernier étage. Afin de garantir une extinction complète, une partie de la toiture, du bardage et de l’isolation de la façade arrière a dû être démontée.

L’intervention s’est terminée vers 15h00. Les appartements restent habitables mais le commerce est toutefois inutilisable. “Les incendies liés aux systèmes d’extraction dans les établissements horeca peuvent se propager rapidement via les conduits vers les toitures et les façades. L’entretien et le nettoyage réguliers des hottes et conduits restent essentiels“, explique les pompiers de Bruxelles