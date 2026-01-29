Usage de la voiture, fréquentation des hôtels, entreprises : l’IBSA dresse un portrait chiffré de la Région bruxelloise

Le Mini-Bru, publié chaque année par l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse de perspective.brussels, dresse un portrait chiffré de la Région de Bruxelles-Capitale dans de nombreux domaines : démographie, économie, environnement, aménagement du territoire, mobilité, marché du travail, enseignement ou encore la culture.

L’usage de la voiture recule

Depuis 2010, les comportements de mobilité ont fortement évolué : les Bruxellois et Bruxelloises utilisent de moins en moins la voiture au profit des transports en commun et du vélo. En 15 ans, les déplacements en voiture sont passés de près de 40 % de la totalité des déplacements à moins de 30 %. Ainsi, aujourd’hui, les Bruxellois se déplacent plus à pied qu’en voiture.

En parallèle, la mobilité partagée a aussi explosé ces dernières années. L’utilisation des trottinettes partagées a plus que triplé en trois ans, passant d’environ 8 000 trajets par jour en 2021 à 25 000 en 2024. Après un pic en 2022, leur usage a diminué, suite à l’introduction d’un cadre réglementaire plus contraignant.

Les trajets en vélos partagés connaissent aussi un essor spectaculaire (x16 entre 2021 et 2024). Leur usage est toutefois moindre que celui des trottinettes. Globalement, le nombre de cyclistes à Bruxelles poursuit sa hausse en 2024, confirmant la tendance positive générale observée au cours des 10 années précédentes : 420 passages en moyenne par point de comptage en 2024, contre 145 en 2014.

Les voitures partagées suivent la même tendance, avec en particulier une forte progression pour celles en flotte libre (x10 entre 2021 et 2024). L’usage des voitures en station, installées depuis plus longtemps en Région bruxelloise, augmente de manière plus modérée, passant de 782 à 976 (utilisations moyennes par jour) sur la même période.

Hausse des Américains dans les hôtels bruxellois

En 2024, pour la première fois depuis la crise sanitaire de 2020, 7 millions de nuitées ont eu lieu dans les hôtels bruxellois. Cela confirme la remontée progressive de ces dernières années. Les résidents belges restent les premiers clients (23 % des nuitées). La clientèle américaine progresse fortement : plus d’un demi-million de résidents des États-Unis ont séjourné à Bruxelles en 2024, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à 2023. Elle occupe ainsi la troisième place sur le podium du nombre de nuitées selon le pays de résidence.

À l’inverse, la clientèle britannique a diminué de 8 % sur la même période et passe de la troisième à la cinquième place. Pas de changement par contre pour nos voisins directs : les Français conservent leur deuxième position (avec 785 000 nuitées en 2024) et les Allemands occupent toujours la quatrième place du classement (495 000 nuitées).

Enfin, la répartition des nuitées selon le motif de voyage reste stable, avec 46 % pour le tourisme de loisirs et 54 % pour le tourisme professionnel.

Les PME et les technologies numériques

En Région de Bruxelles-Capitale, 86 % des petites et moyennes entreprises (PME) atteignent le niveau de base d’intensité numérique en 2024. Cela signifie, selon la définition européenne, que ces entreprises utilisent au moins 4 technologies numériques sur 12 (par exemple : accès à internet, vitesse de téléchargement, vente en ligne, formation du personnel, réunions à distance, intelligence artificielle, etc.). La Région se rapproche ainsi de l’objectif de 90 % des PME en 2030.

Autres chiffres

L’étude s’est également concentrée sur d’autres chiffres intéressants relatifs aux habitants de Bruxelles.

En 2025, l’âge moyen des Bruxellois est de 38,1 ans, en hausse pour la neuvième année consécutive.

Entre 2023 et 2024, 92 % des Bruxellois en emploi le sont restés, tandis que 21 % des personnes au chômage ont trouvé un emploi.

Pour la troisième année consécutive (2022, 2023 et 2024), la température moyenne annuelle a été supérieure de plus de 1 degré à la moyenne 1991-2020.

Plus de 95 % des entreprises bruxelloises comptent moins de 10 salariés (2024).

En 2024, 400 millions de voyages ont été effectués via le réseau Stib.

Après une stagnation en 2023, les concentrations en particules fines ont à nouveau diminué en 2024, confirmant la tendance globale à la baisse depuis 10 ans.

Rédaction