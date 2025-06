Une vingtaine de trains P, à destination et en provenance de Bruxelles, supprimés lundi et mardi

Une vingtaine de trains P, des trains supplémentaires qui ne circulent qu’aux heures de pointe, à destination et en provenance de Bruxelles seront supprimés le lundi 30 juin et le mardi 1er juillet, indique l’opérateur ferroviaire SNCB sur son site web. Il s’agit d’une mesure préventive dans le contexte de la chaleur annoncée.

Cette mesure est prise pour que les trains circulent en toute sécurité et offrent plus de confort. Les équipes de dépannage seront également renforcées. Pendant les mois d’été, les fortes chaleurs peuvent avoir un impact sur le trafic des trains, prévient la compagnie ferroviaire. Il est conseillé aux voyageurs de boire beaucoup d’eau, de travailler à domicile si possible et d’éviter de voyager aux heures de pointe.

Les températures élevées peuvent également affecter l’infrastructure ferroviaire (expansion des voies et des caténaires) et les trains (pannes de climatisation). Les équipes de la SNCB et du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel seront sur le pont 24 heures sur 24 et leur capacité est renforcée. Davantage de trains climatisés seront également utilisés sur les lignes les plus fréquentées lors de fortes chaleurs.

Belga