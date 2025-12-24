Une veillée silencieuse pour dénoncer l’exploitation animale devant les abattoirs d’Anderlecht

Chaque année depuis une vingtaine d’années, l’association organise à l’approche de Noël une veillée devant les abattoirs d’Anderlecht afin de rendre hommage aux animaux tués dans les abattoirs belges. Par une présence silencieuse, les participants entendent dénoncer les souffrances infligées aux animaux et, plus largement, remettre en cause l’exploitation animale dans la société.

S.E.A. a également rappelé que l’abattoir d’Anderlecht est, selon l’association, le seul en Belgique où l’abattage rituel sans étourdissement est pratiqué. Les militants interpellent les responsables politiques afin qu’ils imposent l’étourdissement préalable des animaux, quelle que soit la méthode d’abattage.

Dans son communiqué, l’association estime que l’exploitation animale est omniprésente, tant à travers la consommation que la production. Elle dénonce les discours visant à refuser des droits fondamentaux aux animaux, en mettant en avant leur supposée absence de rationalité, d’intelligence ou de conscience. S.E.A. souligne que les recherches en philosophie morale contestent ces arguments de “supériorité humaine” pour justifier les préjudices infligés aux animaux.

L’association affirme que les animaux sont capables de ressentir des émotions telles que la souffrance, la joie ou le deuil et rappelle qu’ils sont aujourd’hui considérés comme des biens de consommation. À l’approche des fêtes de fin d’année, marquées par une consommation accrue de produits d’origine animale, les participants ont voulu rappeler que derrière chaque animal consommé, “il y a une vie”.