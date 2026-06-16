Une trottinette électrique provoque un incendie dans un immeuble à Molenbeek

Les pompiers, les services médicaux et la police de la zone Bruxelles-Ouest se sont rendus sur place vers 03h50 pour un incendie dans un immeuble de trois étages appartenant au Foyer Molenbeekois.

À leur arrivée, les secours ont constaté qu’une trottinette électrique avait pris feu dans le salon d’un appartement situé au rez-de-chaussée. Les flammes se sont ensuite propagées à une table et à plusieurs chaises à proximité.

Avant l’arrivée des pompiers, plusieurs jeunes habitants de l’immeuble sont intervenus à l’aide d’un extincteur à poudre pour maîtriser le sinistre. Ils ont également ouvert les fenêtres afin d’évacuer la fumée et aidé les occupants à rejoindre le jardin situé à l’arrière du bâtiment.

Les pompiers ont ensuite évacué la trottinette à l’extérieur, refroidi sa batterie et effectué durant un long moment des contrôles à l’aide d’une caméra thermique afin d’écarter tout risque de reprise du feu.

Deux personnes évacuées ont été examinées sur place par le médecin du SMUR. Un habitant âgé de l’appartement sinistré a subi des brûlures au bras et a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les occupants de l’appartement touché devront être relogés temporairement. Les autres habitants ont pu regagner leur domicile après les vérifications de sécurité.

Walter Derieuw a salué la réaction rapide des jeunes habitants de l’immeuble, tout en rappelant que la sécurité personnelle doit toujours rester la priorité absolue en cas d’incendie. Selon lui, leur sang-froid et leur sens des responsabilités ont contribué à éviter des conséquences plus graves.

Belga