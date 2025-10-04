Une simulation de catastrophe à Brussels Airport mobilise 300 personnes

Un exercice de simulation d’accident aérien a mobilisé quelque 300 participants samedi à l’aéroport de Zaventem, dans un scénario inspiré de violentes turbulences.

Un exercice de simulation de catastrophe a été organisé samedi après-midi à l’aéroport de Zaventem. Dans le scénario de cette année, un avion ayant dû faire face à de violentes turbulences devait atterrir avec des blessés et un mort à bord. Environ 300 personnes ont participé à l’exercice qui a duré près de cinq heures.

Le scénario n’a pas été choisi au hasard: l’aéroport constate que de plus en plus de vols sont confrontés à des turbulences et souhaite donc adapter ses procédures d’urgence en conséquence.

Vers 12h30, le pilote d’un avion de Brussels Airlines a donc envoyé un signalement aux autorités. Les pompiers, les services médicaux d’urgence et la police fédérale attendaient les passagers sur le tarmac. Dans le scénario, une vingtaine de passagers sont sortis indemnes tandis qu’une trentaine de voyageurs ont été plus gravement blessés.

Ces derniers ont été conduits vers un poste médical avancé où un triage était organisé afin de déterminer les cas les plus graves. Les passagers dont la condition le nécessitait ont été conduits à l’hôpital. Un mort, bien fictif, était aussi à déplorer.

Les activités opérationnelles de l’aéroport ont pu suivre leur cours de façon normale pendant l’exercice.

Le test s’inscrit dans le cadre des exigences de sécurité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, auxquelles tous les aéroports internationaux en Europe doivent se conformer.

