Une “salle fraîcheur” ouverte à Woluwe-Saint-Pierre

Le temps restera chaud ces prochains jours et l’Institut royal météorologique a confirmé son alerte jaune à la chaleur jusqu’à vendredi inclus. Pour faire face à cette nouvelle vague de chaleur, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, le CPAS et plusieurs ASBL ont ouvert une “salle fraicheur“.

La commune, en collaboration avec le CPAS et plusieurs ASBL (para)communales, a relancé son plan “Forte chaleur”. Un lieu frais est notamment mis à disposition des personnes dès que le mercure dépasse les 30°C au moins deux jours de suite. Ce sera le cas toute cette semaine.

Ce lieu frais est situé dans le patio du Centre culturel W:Halll. La salle est ouverte de 10h à 17h (du lundi au vendredi) et une équipe est sur place pour accueillir les citoyens venus se rafraîchir. De l’eau, des fauteuils, des chaises et des tables sont à disposition. Vu les conditions météorologiques annoncées pour ces prochains jours, la salle sera ouverte du lundi 13 au vendredi 17 juillet.

Pour toute information complémentaire concernant les mesures mises en place par la commune durant cette vague de chaleur, vous pouvez contacter le numéro vert 0800/35.190.