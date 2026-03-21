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Une réplique du canot de Léopold Ier mise à l’eau avec succès : “Il sera peut-être utilisé par nos souverains”

Un canot royal a été mis à l’eau avec succès dans le canal, ce samedi.

Fruit de 3 000 heures de travail par des passionnés, c’est une réplique parfaite du canot officiel de Léopold Ier, qu’il utilisait avant l’arrivée du train, de 1835 à 1911.

Cette réplique, son constructeur passionné lui souhaite une belle vie très active : “Il est désormais la propriété du royaume de Belgique“, se réjouit Philippe Schwarzenberger, membre-fondateur de l’Atelier Marin. “C’est la marine royale qui en est propriétaire. C’est aujourd’hui un bateau militaire. Il va être exposé par les soins de l’armée et sera utilisé, peut-être, par nos souverains pour les joyeuses entrées à l’occasion du bicentenaire de notre royaume. Nous l’espérons.

■ Interview de Simon Breem

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