“Une question de survie” : les clubs sportifs de la Ville de Bruxelles alertent sur les nouveaux tarifs de location

Dans une lettre adressée à l’échevine des Sports, un collectif d’une cinquantaine de clubs sportifs de la Ville de Bruxelles alertent sur la hausse des tarifs de location de salles et terrains de sport publics décidée par la commune à partir de la saison prochaine. Pour certains, il en va même de leur survie.

Douche froide pour les clubs sportifs de la Ville de Bruxelles. Face à “une situation budgétaire extrêmement difficile“, la commune a décidé de revoir à la hausse les tarifs d’occupation des salles et terrains de sport lui appartenant. Concrètement, un club pour jeunes de moins de 18 ans qui souhaite louer une salle omnisport à raison d’une heure par semaine devra débourser la somme de 210€ pour la saison, contre 15€ actuellement. Pour les terrains de football, de rugby et de hockey, ces coûts passeront de 25€ à 500€. Et pour les salles de dojo, de 30€ à 400€. Pour les plus de 18 ans, les tarifs nettement plus élevés à la base le seront encore davantage (de 375€ à 1000€ pour les salles omnisports, par exemple). Une nouvelle charge financière pour ces clubs, alors que certains subsides de fonctionnement se font toujours attendre.

“Nous avons fait nos calculs. L’année prochaine, le tarif annuel de location de la salle que nous louons va passer de 15€ à 210€ pour une heure par semaine, soit un tarif 14 fois supérieur. C’est tout simplement explosif”, déplore le représentant d’un club de futsal actif dans le centre-ville de Bruxelles. “C’est une question de vie ou de mort pour notre club. C’est impayable pour nous et c’est impossible à répercuter sur nos membres. On travaille avec des enfants du centre et des Marolles dont les familles sont déjà en difficultés financières. On fait tous ça bénévolement, pour les jeunes du quartier. C’est une mission de service public. Et là, on a l’impression que la Ville nous méprise.”

Une hausse totalement disproportionnée, selon les clubs

Cette amertume, elle est partagée par une cinquantaine d’autres représentants de clubs sportifs de la Ville de Bruxelles. Dans une lettre adressée ce mardi à l’échevine des Sports Florence Frelinx (MR), ils refusent “que le sport devienne un luxe réservé à une minorité“. S’ils disent comprendre et être ouverts à une hausse des tarifs, ils estiment que “les nouveaux montants communiqués représentent une hausse sans précédent et totalement disproportionnée.” Le collectif demande donc “le gel immédiat de la nouvelle grille tarifaire dans l’attente d’une concertation avec les associations sportives” et “la mise en place d’une tarification progressive, réaliste et soutenable“.

“On comprend qu’il y ait une hausse des tarifs, mais on a l’impression qu’on nous fait payer la mauvaise gestion des années précédentes“, ajoute l’un des signataires.

Des tarifs anormalement bas, selon l’échevine

L’échevine des Sports n’a pas tardé à réagir. Dans un post publié sur Facebook ce mardi, quelques heures après l’envoi de la lettre, Florence Frelinx se dit étonnée d’une telle démarche alors qu'”à aucun moment nous n’avons été sollicités pour une rencontre ou un échange préalable sur les changements tarifaires, alors même que ceux-ci ont été communiqués il y a plusieurs mois.”

Contacté, le cabinet de l’échevine confirme que les nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027 – votés lors d’un conseil communal en mai 2025 – ont été joints aux contrats de location pour la saison 2025-2026. “L’objectif était justement de laisser une saison entière aux clubs pour nous contacter et nous faire remonter leurs éventuelles préoccupations.” Mauvaise communication ? Incompréhension ? Certains représentants de club nous assurent en tout cas découvrir ces nouveaux tarifs seulement cette semaine.

► Lire aussi | Les clubs sportifs s’inquiètent de la hausse de la TVA sur leurs abonnements

Sur le fond, l’échevine rappelle que “les tarifs pratiqués par la Ville de Bruxelles étaient devenus totalement déconnectés de la réalité des coûts et très largement inférieurs à ceux des autres communes bruxelloises.” Pour arriver à cette conclusion, le cabinet s’est basé sur le tarif médian régional. Or, selon le collectif, cela ne représente pas les réalités du terrain. “Si l’on prend des communes comme Uccle ou Watermael-Boitsfort, c’est peut-être le cas, mais si l’on prend des communes avec les mêmes caractéristiques que la nôtre comme Anderlecht ou Molenbeek, ce n’est pas vrai“, rétorque l’un des signataires.

Les clubs sportifs attendent désormais une réunion avec l’échevine qui, de son côté, se dit “disponible” afin de “poursuivre le dialogue de manière constructive“, mais il y a peu de chances que cette nouvelle tarification soit revue.

Victor de Thier – Photo : BX1