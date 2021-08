Une quarantaine de chefs présents à Tour & Taxis pour le festival gastronomique “Eat! Brussels, Drink! Bordeaux”

Cette année, l’événement est à déguster uniquement à table.

Cette année, l’événement gastronomique “Eat! Brussels, Drink! Bordeaux”, qui fera peau neuve à plusieurs égards, aura lieu du 2 au 11 septembre. L’édition 2021 prendra en effet ses quartiers pour la première fois à la Gare Maritime de Tour & Taxis et elle se déroulera exclusivement à table, proposant aux convives un menu unique par jour.

Programmée initialement du 18 au 28 novembre l’an dernier, mais contrainte à l’annulation en raison de la crise sanitaire, cette neuvième édition intitulée “Dinners” verra passer plus d’une quarantaine de chefs et d’artisans bruxellois au total.

Les grandes tentes du parc Royal où se pressait le public ces dernières années pour goûter les créations culinaires de chefs renommés et des dizaines de références du Bordelais laisseront donc place à des dîners servis à table, de deux ou quatre personnes.

Les restaurateurs bruxellois

Le festival proposera – pour 75 euros par personne, avec réservation obligatoire en ligne – un menu cinq services différent chaque jour, composé par une équipe 100% bruxelloise (trois chefs, un fromager, un pâtissier, un barman et un brasseur). Quatre vins de Bordeaux différents sélectionnés par des producteurs locaux (rouge, blanc sec, crémant et blanc doux) accompagneront les plats. En outre, deux soirées spéciales “eat ! the world” seront consacrées aux villes et régions partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale.

Parmi les équipes en cuisine, l’on retrouve notamment les restaurants Racines, Cipiace, Fernand Obb (le roi bruxellois de la croquette aux crevettes), Old Boy, Humphrey, La Canne en ville, Osteria Bolognese, Le Tournant, Barge ou encore Le Rossini; les fromagers Julien Hazard, le Comptoir du Samson, From comptoir et La fruitière; et enfin les pâtissiers/chocolatiers Cokoa, Ginkgo, Laurent Gerbaud et Nikolas Koulepis.

“Les meilleurs mixologues et brasseries de Bruxelles feront aussi partie de la fête et se relayeront chaque jour pour représenter la riche offre de la capitale”, promet l’organisateur de l’événement, Visit Brussels.

Belga