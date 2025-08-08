Un groupe d’une quarantaine de Belges et ayants droit évacués de Gaza sont arrivés jeudi soir en Belgique, a indiqué le SPF Affaires étrangères.

Ces personnes, des enfants pour la plupart, avaient été extraites de la bande de Gaza mercredi. Leur arrivée sur sol belge est intervenue jeudi dans la soirée où elles ont pu retrouver leurs proches. “Par respect pour les personnes évacuées et la situation délicate dans laquelle elles se trouvent, aucun détail supplémentaire ne sera divulgué”, a précisé le ministère.

D’autres rapatriements d’ayants droit vers la Belgique se sont déjà produits depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza. “Nous ne disposons actuellement d’aucune information concernant les prochaines évacuations, mais le SPF Affaires étrangères reste mobilisé afin que les autres ayants droits sélectionnés qui se trouvent encore dans la bande de Gaza puissent également quitter la région”, ajoute le ministère.

Belga