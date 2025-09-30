Une première rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux depuis février

Le Premier ministre s’est engagé à consulter plus régulièrement les partenaires sociaux.

Le Premier ministre Bart De Wever a eu une entrevue mardi matin avec les partenaires sociaux, rassemblés au sein du Groupe des Dix, ont indiqué les syndicats et le cabinet du ministre de l’Emploi, David Clarinval qui a assisté à la réunion. C’est leur première rencontre depuis février, selon la FGTB et la CSC.

Plusieurs dossiers sociaux étaient au menu de l’entrevue tout comme le budget fédéral, dont les discussions au sein du gouvernement ont débuté, selon le cabinet. “Je tiens à nouveau à souligner l’importance cruciale de la concertation sociale”, a déclaré M. Clarinval à l’issue de la rencontre. “Chacun a pu faire part de ses préoccupations”, a de son côté déclaré la présidente de l’ACV/CSC, Ann Vermorgen. “La CSC a déjà exprimé son inquiétude à propos de la réforme des pensions.”

Le président de l’ACLVB/CGSLB, Gert Truyens, a jugé positif que cette réunion se tienne enfin mais a plaidé pour répéter l’initiative plus souvent. “Nous avons mis l’accent sur le pouvoir d’achat, l’impact de la législation sur les pensions et la nécessité d’une approche proactive et commune de défis comme l’intelligence artificielle. Nous consultons les agendas et nous nous attendons à poursuivre la concertation”, a commenté le responsable syndical.

On a également appris que le Bureau du plan mène une étude sur l’impact des flexi-jobs. Ce système et son impact sur la sécurité sociale soulèvent quelques questions.

Belga