Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Une première rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux depuis février

Le Premier ministre s’est engagé à consulter plus régulièrement les partenaires sociaux.

Le Premier ministre Bart De Wever a eu une entrevue mardi matin avec les partenaires sociaux, rassemblés au sein du Groupe des Dix, ont indiqué les syndicats et le cabinet du ministre de l’Emploi, David Clarinval qui a assisté à la réunion. C’est leur première rencontre depuis février, selon la FGTB et la CSC.

Plusieurs dossiers sociaux étaient au menu de l’entrevue tout comme le budget fédéral, dont les discussions au sein du gouvernement ont débuté, selon le cabinet. “Je tiens à nouveau à souligner l’importance cruciale de la concertation sociale”, a déclaré M. Clarinval à l’issue de la rencontre. “Chacun a pu faire part de ses préoccupations”, a de son côté déclaré la présidente de l’ACV/CSC, Ann Vermorgen. “La CSC a déjà exprimé son inquiétude à propos de la réforme des pensions.”

Le président de l’ACLVB/CGSLB, Gert Truyens, a jugé positif que cette réunion se tienne enfin mais a plaidé pour répéter l’initiative plus souvent. “Nous avons mis l’accent sur le pouvoir d’achat, l’impact de la législation sur les pensions et la nécessité d’une approche proactive et commune de défis comme l’intelligence artificielle. Nous consultons les agendas et nous nous attendons à poursuivre la concertation”, a commenté le responsable syndical.

On a également appris que le Bureau du plan mène une étude sur l’impact des flexi-jobs. Ce système et son impact sur la sécurité sociale soulèvent quelques questions.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

30 septembre 2025 - 15h29
Modifié le 30 septembre 2025 - 16h32
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales