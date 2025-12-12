Une plantation de cannabis découverte lors d’un incendie à Saint-Gilles

Une plantation de cannabis a été trouvée dans l’habitation bruxelloise située Rue de Russie, où un incendie s’était déclaré dans la matinée de mardi dernier , a indiqué le parquet de Bruxelles vendredi. Il n’est pas encore clair si la plantation est à l’origine de l’incendie.

Mardi vers 09h30, les pompiers de Bruxelles, les services médicaux 112 et la police de la zone Bruxelles-Midi étaient intervenus pour un incendie de toiture dans une maison mitoyenne située Rue de Russie, à Saint-Gilles, près de la gare de Bruxelles-Midi. L’incendie avait été rapidement maitrisé par les pompiers, après que les habitants aient été évacués des lieux. Le feu s’était toutefois propagé à la toiture de la maison voisine.

La maison sinistrée, ainsi que l’appartement sous toiture de la maison adjacente, avaient été déclarés inhabitables par les pompiers en raison des dégâts d’incendie et d’eau.

Belga