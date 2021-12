Une pétition contre l’élargissement du Ring dans le sac de Noël des bourgmestres de Jette

Déguisés en père et mère Noël, le bourgmestre sortant et sa future remplaçante ont été déposé la pétition à la ministre flamande de la Mobilité.

► Voir aussi notre reportage : Romancière et échevine “enthousiaste” : Claire Vandevivere va devenir bourgmestre de Jette

Dans une pétition lancée il y a plusieurs mois déjà, la commune de Jette interpelle ses habitants quant à la volonté de la Flandre d’élargir le Ring de Bruxelles à hauteur du bois du Laerbeek.

La pétition a récolté 6.354 signatures et ce sont le père et la mère Noël – Hervé Doyen, bourgmestre de Jette et Claire Vandevivere, échevine de l’Environnement et future bourgmestre – qui l’ont remis en personne ce mercredi matin à la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (OpenVLD).

Ce n’est pas la première fois que le bourgmestre sortant et l’échevine enfilent le costume pour la cause. Le projet est sur la table depuis des années et on a déjà pu voir les deux politiques jettois déguisés en Schtroumpfs, Astérix et Obélix ou encore en Gandalf et Galadriel.

Un échangeur en face des “Jardins de Jette”

Pour rappel, le projet prévoit d’élargir le ring de 6 à 10 à hauteur de Jette. “En outre, pour compenser la fermeture totale de la sortie 8 située sur l’av. Houba de Strooper, elle (la Werkvennootschap, mandatée par le gouvernement flamand pour piloter le projet) envisage de créer un échangeur complet à Jette pour absorber le trafic. Cet échangeur serait décalé vers l’hôpital UZ et serait donc rapproché des Jardins de Jette”, rappelle encore la Liste du bourgmestre dans un communiqué.

La commune dénonce un chantier titanesque de près de 10 ans dont l’impact serait dévastateur “sur l’environnement, la biodiversité, l’imperméabilisation des sols, les nuisances sonores et la pollution”.

“La commune n’est évidemment pas opposée à une amélioration de l’infrastructure et à un renforcement de la sécurité routière, mais elle s’étonne que l’on persiste dans un projet qui va à ce point à l’encontre des objectifs de lutte contre le changement climatique.”

A.V. – Photo : LBJette