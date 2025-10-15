Une personne est décédée ce matin coincée sous une camionnette avenue de Vilvorde

Une personne est décédée ce mercredi matin après avoir été coincée sous une camionnette avenue de Vilvorde, à Bruxelles, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L’appel aux secours a été reçu vers 08h05. À leur arrivée, les pompiers ont découvert la victime sous le véhicule. Les circonstances ne sont pas encore connues mais la victime conduisait une trottinette au moment de l’accident, nous indique Walter Derieuw.

Le médecin du SMUR a constaté le décès sur place. La police de la zone Bruxelles-Capitale – Ixelles confirme qu’une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’accident.

Avec Belga