Une personne blessée par balle cette nuit au square Jacques Franck à Saint-Gilles

Une personne a été blessée par balle au genou dans la nuit de samedi à dimanche au square Jacques Franck à Saint-Gilles, sans que ses jours ne soient en danger.

Une personne a été blessée par balle à Saint-Gilles la nuit de samedi à dimanche vers 02h00 du matin au square Jacques Franck à Saint-Gilles, a confirmé dimanche la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). La victime a été touchée au genou.

Les pompiers de Bruxelles ont envoyé un SMUR et une ambulance pour un blessé. La victime a été transportée à l’hôpital. “Ses jours ne sont pas en danger“, précise la porte-parole de la police.
Une enquête est en cours, mais aucune interpellation n’a eu lieu pour le moment.

Belga – Photo : Google Street View

05 octobre 2025 - 11h28
Modifié le 05 octobre 2025 - 12h09
 

