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Une personne blessée lors d’une bagarre à Saint-Josse-ten-Noode

Une personne a été blessée la nuit dernière lors d’une bagarre survenue à Saint-Josse-ten-Noode, a annoncé samedi la police locale de Bruxelles-Nord

“Nos équipes ont été appelées, cette nuit vers 03h30, auprès d’une personne blessée au visage par un objet contondant”, a précisé la police. “La victime a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de l’incident.”

Belga

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