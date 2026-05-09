Une personne blessée lors d’une bagarre à Saint-Josse-ten-Noode
Une personne a été blessée la nuit dernière lors d’une bagarre survenue à Saint-Josse-ten-Noode, a annoncé samedi la police locale de Bruxelles-Nord
“Nos équipes ont été appelées, cette nuit vers 03h30, auprès d’une personne blessée au visage par un objet contondant”, a précisé la police. “La victime a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de l’incident.”
Belga