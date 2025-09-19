Une personne blessée après une agression au couteau sur le boulevard Anspach

Ce matin, aux alentours de 6h15, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée pour une agression à l’arme blanche sur le boulevard Anspach.

Selon les informations communiquées par le parquet de Bruxelles, une personne a été blessée. La victime a été transportée à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger. “Le suspect a pu être interpellé par la police. Il s’agit d’un individu déjà connu pour plusieurs faits.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles.

Rédaction