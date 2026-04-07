Une personne blessée à l’arme blanche lors d’une bagarre à Schaerbeek

Une personne a été blessée à l’arme blanche lundi soir lors d’une bagarre impliquant plusieurs personnes rue Van Oost, à Schaerbeek, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les secours ont été appelés vers 19h25. Un véhicule SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur place pour prendre en charge la victime.

La personne blessée a été évacuée vers l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, selon Walter Derieuw.

Les circonstances exactes de la bagarre n’étaient pas connues dans l’immédiat. On ignorait également lundi soir combien de personnes ont été impliquées dans l’altercation.

Belga – Photo : Belga