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Une personne blessée à l’arme blanche à Bruxelles après une agression sur un parking

Une personne a été blessée à l’arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi à Bruxelles, dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe, a confirmé la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe).La personne n’est pas en danger de mort.

L’individu s’est fait agresser par deux individus vers 04h20, dans la nuit de vendredi à samedi, au niveau du parking Basilix, sur la commune de Berchem-Sainte-Agathe, a indiqué la police. La personne ne se serait pas laissée faire. À la suite d’une bagarre avec les deux agresseurs, l’individu a subi deux coups de couteau, un au bras et un à la jambe. L’individu a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.
Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et l’enquête est en cours, a conclu la police.

Belga

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