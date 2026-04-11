Une personne blessée à Bruxelles après un incident de tir
Une personne a été blessée lors d’un incident de tir dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Josse-ten-Noode, indique la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).
Les jours de la victime sont en danger.
“Vers 00h30, nos équipes ont été appelées pour un incident de tir rue Linné”, précise Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police locale. “La victime a été prise en charge par les services de secours, ses jours sont toujours en danger”.
Le laboratoire de la police fédérale s’est rendu sur les lieux des faits. À ce stade le périmètre d’exclusion judiciaire est levé, indique la police.
L’enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’identifier le ou les auteurs.Belga