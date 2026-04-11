 Aller au contenu principal
BX1

Une personne blessée à Bruxelles après un incident de tir

Une personne a été blessée lors d’un incident de tir dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Josse-ten-Noode, indique la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

Les jours de la victime sont en danger.

“Vers 00h30, nos équipes ont été appelées pour un incident de tir rue Linné”, précise Katlien Breugelmans, porte-parole de la zone de police locale. “La victime a été prise en charge par les services de secours, ses jours sont toujours en danger”. 
Le laboratoire de la police fédérale s’est rendu sur les lieux des faits. À ce stade le périmètre d’exclusion judiciaire est levé, indique la police.

L’enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’identifier le ou les auteurs.Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales