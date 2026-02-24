 Aller au contenu principal
Une personne arrêtée à Bruxelles après la découverte de cannabis par la police

Une personne a été placée sous mandat d’arrêt à Bruxelles après la découverte par la police de près de 3 kilogrammes de cannabis, ainsi que du matériel de plantation lors d’une perquisition, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).

Le mardi 17 février, dans le cadre d’une enquête relative à des infractions à la législation sur les armes, les policiers de la zone de police locale Bruxelles-Ouest ont mené plusieurs perquisitions sur leur territoire.
“Ces perquisitions ont conduit à la découverte fortuite de 2.950,86 grammes de cannabis, du matériel de plantation, et 7.840 euros en numéraire”, a indiqué la police.

Après ces perquisitions, deux suspects ont été interpellés. Ils ont été mis à la disposition du procureur du Roi de Bruxelles, après audition, le mercredi 18 février, lendemain des perquisitions.

Le juge d’instruction, requis par le parquet, a placé l’un des suspects sous mandat d’arrêt pour acquisition, importation et achat de pièces d’armes à feu soumises à autorisation, détention sans autorisation d’armes à feu soumises à autorisation et d’armes prohibées, ainsi que détention et vente de stupéfiants en association.

L’autre suspect a été remis en liberté sous conditions.

Belga – Image d’illustration

