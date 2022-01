Une panne d’électricité touche le nord de Bruxelles

Plusieurs rues de Bruxelles-Ville et de Jette étaient sans électricité ce vendredi matin. La panne a été résolue en début d’après-midi.

Le nord de la capitale a connu une importante panne d’électricité ce vendredi matin. Celle-ci touchait plusieurs rues des communes de Bruxelles-Villes et plus particulièrement du côté de Laeken, et de Jette, rapporte Sibelga sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Panne d’électricité à Bruxelles, Bruxelles (Laeken), Jette. Situation probablement rétablie à 11:58 https://t.co/OyUFdPQCxX. Nos techniciens se rendent sur place. — Sibelga (@sibelga) January 21, 2022

Sibelga a constaté la panne vers 10h30 et a envoyé des techniciens sur place. Vers midi, le fournisseur et gestionnaire bruxellois d’électricité a indiqué que “la résolution complète de la panne dure malheureusement plus longtemps” que prévu et que l’électricité devrait revenir vers 13h.

La panne est due à un défaut sur plusieurs cabines haute tension. Vers 12h15, le courant est finalement revenu.

A.V. – Photo : Belga