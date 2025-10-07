Une panne de courant générale touche le palais de justice

Une panne touche le palais depuis 1h du matin. Certaines audiences débuteront avec retard ou devront être reportées.

Le palais de justice situé place Poelaert, à Bruxelles, est confronté depuis 01h00 du matin à une panne de courant générale, a indiqué mardi le SPF Justice. Le bâtiment reste accessible au personnel, aux avocats et aux visiteurs, mais la panne perturbe le fonctionnement des services et certaines audiences débuteront avec retard ou devront être reportées.

“Depuis la détection du problème, le SPF Justice collabore avec des équipes techniques afin d’en identifier la cause et d’apporter une solution dans les plus brefs délais“, a précisé Edward Landtsheere, porte-parole du SPF Justice.

“Les techniciens mettent tout en œuvre pour rétablir l’alimentation électrique. Le SPF Justice suit la situation de près et communiquera dès que de nouvelles informations seront disponibles“, a-t-il ajouté.

Peu avant 09h00, l’agence Belga a pu constater sur place que les portes d’accès pour le public et les avocats n’étaient pas encore ouvertes. Environ 150 personnes patientaient devant le bâtiment.

Les magistrats peuvent toutefois accéder au palais par une autre entrée. Depuis le parking attenant, on pouvait apercevoir quelques lumières allumées à certaines fenêtres. Les détenus transférés au palais dans la matinée ont entre-temps été reconduits en prison, selon les informations recueillies par Belga.

Belga