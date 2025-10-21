Une organisation bruxelloise luttant contre le chômage des jeunes reconnue internationalement

L’association de jeunesse bruxelloise CAPITAL jouit depuis peu d’une reconnaissance internationale pour sa contribution à la lutte contre le chômage des jeunes.

Cette organisation de jeunesse bruxelloise qui, depuis 2020, s’engage à développer des solutions innovantes et évolutives face aux défis sociétaux de la capitale a en effet reçu, à ce titre un soutien financier de 500.000 dollars (430.250 euros) de la Citi Foundation, la branche philanthropique de Citi. Elle l’a annoncé elle-même par voie de communiqué, mardi.

Chaque année, la Citi Foundation lance un appel mondial, le Global Innovation Challenge, à destination de projets innovants et à fort impact autour d’un grand enjeu social.

En 2022, CAPITAL a développé la première version de JOBX, une expérience professionnelle high-tech qui permet à plus de 1.000 élèves bruxellois par an de découvrir le marché du travail de manière interactive. Grâce à la réalité virtuelle, aux hologrammes et à la réalité augmentée, les jeunes explorent une multitude de métiers et de secteurs.

Depuis 2024, l’expérience s’est enrichie d’ateliers ciblés animés par des professionnels.

Avec le soutien de la Citi Foundation, CAPITAL travaillera en 2026 sur la deuxième génération de JOBX, qui vise à inspirer et informer encore plus de jeunes sur la diversité et les opportunités d’un marché du travail en constante évolution.

L’organisation bruxelloise pour la jeunesse figurait parmi les dix lauréats européens du “Globat Innovation Challenge” organisé chaque année par la Citi Foundation.

Cette année, l’accent était mis sur les projets proposant des solutions en matière d’emploi pour les jeunes.

