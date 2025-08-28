Passer la navigation
Une nouvelle phase de travaux débute au rond-point Schuman

Une nouvelle phase de travaux débute jeudi au centre et dans la partie sud du rond-point Schuman, a indiqué Beliris, le maître d’ouvrage fédéral-régional. Le plan de mobilité appliqué à partir du 28 août correspond au schéma définitif qui restera en vigueur après l’achèvement du chantier, prévu fin 2026.

Les interventions portent notamment sur la réfection de l’étanchéité de la station de métro et du complexe Loi, ainsi que sur le réaménagement complet du rond-point en zone mixte de plain-pied, de façade à façade. Le projet prévoit l’installation de dispositifs de sécurité, de bacs de plantations et de bancs, ainsi qu’une nouvelle bande pour les bus. Pendant les travaux, une nouvelle signalisation est mise en place. Les automobilistes provenant de l’avenue de Cortenbergh et de l’E40 peuvent emprunter la rue Archimède et la latérale de la rue de la Loi.

Une déviation est prévue via l’avenue de la Joyeuse Entrée pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La circulation automobile et cycliste est interdite dans la latérale longeant le Conseil de l’UE. La rue Froissart et l’avenue d’Auderghem sont mises en cul-de-sac, avec un accès limité à la circulation locale et aux cyclistes. Les piétons et riverains conservent l’accès à leurs bâtiments et commerces. Les bus Stib 12, 21, 56, 60 et 79 restent déviés via la station Maelbeek.

► Relire | Qui va payer les travaux au rond-point Schuman ? Bruxelles demande des sous à l’Europe

À l’issue du chantier, la liaison Nord-Sud du rond-point sera possible uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée, transformée en rue cyclable à double sens. Conçu par les bureaux d’architecture COBE (Copenhague) et BRUT (Bruxelles), le projet vise à “faire respirer” ce carrefour emblématique. L’espace deviendra une vaste zone piétonne végétalisée, reliant le parc du Cinquantenaire et la rue de la Loi, surplombée d’un auvent métallique et végétal destiné à accueillir des événements.

avec Belga/Photo : Thomas Dufrane (BX1)

28 août 2025 - 11h27
Modifié le 28 août 2025 - 11h27
 

