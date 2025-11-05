Une nouvelle personne blessée à Anderlecht ce mardi soir près de la station de métro Saint-Guidon

Une personne a été blessée à la jambe mardi soir à Anderlecht lors d’un incident survenu avenue Paul Janson, à proximité de la station de métro Saint-Guidon. L’information a été confirmée par le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Des coups de feu auraient été entendus.

“Nos services ont été appelés vers 20h20 pour prendre en charge une personne blessée. Elle a été évacuée vers l’hôpital par une ambulance classique“, a précisé le porte-parole. L’état de la victime n’a pas été communiqué dans l’immédiat.

Les circonstances exactes de l’incident restent floues à ce stade. Selon plusieurs témoins, des coups de feu auraient été entendus, mais cette information n’a pas encore pu être confirmée par les autorités.

En raison de l’intervention policière, la circulation du tram 81 a été interrompue entre Marius Renard et la gare du Midi, “sur ordre de la police“, a annoncé la Stib dans la station Gare du Midi.

Belga – Photo : Belga