Une nouvelle attestation nécessaire pour la vente d’alcool et de tabac
Dès ce 1er novembre, une nouvelle autorisation unique “Commerçant Alcool et Tabac” remplacera les trois autorisations précédemment nécessaires pour la vente de ces produits, annonce UCM.
Jusqu’ici, il existait trois types d’autorisation distinctes pour la vente de ces produits, l’attestation alcool éthylique et boissons alcoolisées, une autre intitulée tabacs manufacturés et enfin l’autorisation tabacs bruts (plants et feuilles de tabac à l’état naturel).
Le nouveau document sera aussi nécessaire aux commerces délivrant des e-liquides, un produit assimilé aux tabacs manufacturés.
