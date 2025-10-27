Passer la navigation
Une nouvelle attestation nécessaire pour la vente d’alcool et de tabac

Dès ce 1er novembre, une nouvelle autorisation unique “Commerçant Alcool et Tabac” remplacera les trois autorisations précédemment nécessaires pour la vente de ces produits, annonce UCM.

Jusqu’ici, il existait trois types d’autorisation distinctes pour la vente de ces produits, l’attestation alcool éthylique et boissons alcoolisées, une autre intitulée tabacs manufacturés et enfin l’autorisation tabacs bruts (plants et feuilles de tabac à l’état naturel).

► Revoir | La vente de tabac devient interdite dans les supermarchés et ne sera plus visible dans les autres commerces : “Ça va favoriser les plus gros fabricants”

Le nouveau document sera aussi nécessaire aux commerces délivrant des e-liquides, un produit assimilé aux tabacs manufacturés.

Belga

27 octobre 2025 - 07h25
Modifié le 27 octobre 2025 - 07h25
 

