Une marche pour commémorer le 7 octobre 2023 dimanche à Bruxelles

Le rendez-vous est donné place Poelaert à 15h30, le cortège prendra ensuite la route de la place de l’Albertine.

Une marche “pour commémorer le 7 octobre 2023”, “soutenir le peuple d’Israël”, “appeler à la libération immédiate des otages” et “lutter contre l’antisémitisme” aura lieu dimanche à Bruxelles, à l’appel du CCOJB, du Forum der Joodse Organisaties et de “l’Alliance belge pour la paix au Moyen-Orient”.

L’action est loin d’être unanimement soutenue par la communauté juive, dont certaines organisations progressistes comme le collectif Golem et l’Union progressiste des Juifs de Belgique (UPJB) y voient “une confusion des enjeux” à savoir la lutte contre l’antisémitisme comme pendant du soutien à l’Etat d’Israël. “Faire croire que tous les Juifs sont derrière la politique d’Israël ne correspond pas à la réalité et est un encouragement justement à l’antisémitisme (…) il y a de plus en plus de voix critiques” dans la communauté, qui est loin d’être un bloc homogène, relève-t-on à l’UPJB.

L’Alliance derrière l’appel à la marche pose aussi question pour les organisations précitées. Sur son site web, l’Alliance belge pour la paix au Moyen-Orient se réfère à des “valeurs judéo-chrétiennes”, excluant, selon le collectif Golem, les Juifs laïcs mais aussi les musulmans. “On ne peut éviter de constater qu’il s’agit d’une alliance entre certaines organisations juives et des chrétiens évangéliques, qui prône la solidarité entre croyants et la lutte contre le sécularisme et la laïcité”, conclut-il.

Belga – Image d’illustration d’un précédent rassemblement