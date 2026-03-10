Une marche européenne pour l’eau, le climat et la paix organisée à Bruxelles le 22 mars

Une marche européenne pour l’eau, le climat et la paix se tiendra à Bruxelles le dimanche 22 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, ont annoncé mardi l’Agora des Habitants de la Terre et Rise For Climate, qui organisent l’événement.

La manifestation débutera à 13h30 place Albertine où sera installée la statue de la Soif de Bernard Tirtiaux, autour de laquelle sera jouée “Ou va le bleu ?” une farce “épique et indignée” mise en scène par Pietro Pizzuti. Le cortège partira à 14h30 vers la place Jean Rey, dans le quartier européen.

“Dans un monde toujours plus dominé par la violence et l’injustice, c’est impératif de ne plus laisser la furie meurtrière du plus fort dévaster l’eau pour la vie, détruire le climat terrestre, poursuivre la prédation du futur, démolir l’Humanité”, déclarent les organisateurs.

Ceux-ci rappellent que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à 2 millions le nombre de personnes mourant chaque année d’une eau insalubre. Environ 2,2 milliards de personnes sont par ailleurs sans accès à l’eau potable et près de 4,4 milliards n’ont également pas accès à une protection de base pour la santé.

“Un récent rapport de l’ONU souligne une faillite hydrique mondiale, car le monde consomme plus d’eau douce qu’il n’est capable d’en renouveler. Il y a aussi le climat terrestre en perdition. Le tout reflète la banqueroute d’un système économique prédateur qui a empoisonné l’eau, le sol, l’air, suffoque la planète par les gaz et les plastiques, et est en train de ruiner l’Humanité par les guerres”, ajoutent l’Agora des Habitants de la Terre et Rise For Climate.

Les deux organisations demandent donc aux dirigeants européens de “réaffirmer par la loi que polluer l’eau, contaminer le sol, empoissonner l’air est un crime”, mais aussi de lancer un nouveau Pacte Vert Européen pour la Vie et d’imposer une taxe mondiale de 1% sur la richesse des milliardaires.

Elles plaident aussi pour que l’Europe ne soutienne pas la guerre “illégale” déclenchée par Israël et les États-Unis en Iran. “L’Union européenne doit retrouver les sens de la légalité, de la responsabilité, de la justice, du respect, de la solidarité”, exigent les organisations.

